Эксперт объяснил, почему россияне сами боятся своей ракеты Х-22

Российская ракета Х-22 имеет очень токсичное топливо, которое несет смертельную угрозу. Об этом в эфире Radio NV сказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетман.

Отвечая на вопрос об использовании российскими оккупантами ракет Х-22, он отметил, что это "очень старая ракета".

"Она мощная, там почти тонна взрывчатки. Но ее не любят непосредственно в России, потому что там очень токсичное ракетное топливо. Там противогазы, изолирующие костюмы, когда заправляют ракеты. Если пролилось немного жидкости, когда заправляют ракету, и кто-то был незащищен, то сразу человек погибнет", - сказал Гетьман.

Он добавил, что эта ракета изготавливалась как противокорабельная, как "убийца авианосцев". "Россияне любят такие пафосные фразы. Она тяжелая, она не очень дальнобойная. Но нам было трудно ее перехватывать, потому что она скоростная. Но сейчас и Х-22 мы сбиваем так же, как и "Калибры", "Цирконы", - все, что летит", - подчеркнул эксперт.

Ракета Х-22: что известно

Как сообщалось, ранее пилот, подполковник в отставке Виктор Савченко рассказал, что сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета Х-22 крайне опасна, в том числе и тем, что если до столкновения с целью в ней остаются горючие окислители, то она может отравить территорию вокруг зоны поражения. Он подчеркнул, что после прилета такой ракеты спасать людей и разбирать завалы нужно только в средствах защиты, противогазах.

