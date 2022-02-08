Противотанковый и общевойсковой резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.

В Украине сразу на нескольких полигонах боевой подготовки продолжаются комплексные тактико-специальные занятия по оказанию отпора условному противнику, который пытается прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности.

Об этом информирует пресс-служба ВСУ.

Сообщается, что к тренировкам привлекаются инженерные подразделения, выполняющие задачи по установлению минных заграждений, танковые подразделения и противотанковая артиллерия.

"Каждый раз, во время тренировки мы должны добиться максимального сокращения времени от поступления приказа командиру подразделения, принятия им соответствующего решения до практического его выполнения конкретным номером обслуги пушки или экипажа танка," - сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, противотанковый резерв быстро и организованно осуществил перемещение на рубеж развертывания, а инженерно-саперная группа для качественного выполнения задачи противотанкистами, без задержек осуществила постановку минных заграждений.

С танковыми подразделениями группировки войск, которая подчинена нашему командованию, мероприятия боевой подготовки проходят как в составе экипажей, так и в составе взводов.

В свою очередь танкисты осуществили выдвижение роты в район ожидания, перемещение и развертывание в боевой порядок на огневом рубеже для отражения наступления вероятного противника, а также отход и перемещение в районы сосредоточения.

"На этот раз танкисты были подняты по тревоге. После получения боевого приказа они быстро совершили марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, танковые экипажи определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Уже после того, как условный противник разоблачил себя, танкисты вступили в бой", - рассказал Сергей Наев.

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Как отметил командующий, опыт антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что танки являются одной из основ наступательной операции. Именно поэтому противотанковый и общевойсковой резервы должны быть всегда готовы к огневому поражению противника.

"Подготовка подразделений на этой тренировке не завершается. Поддержание профессиональных навыков военнослужащих будет продолжаться и в дальнейшем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.