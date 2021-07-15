Под огонь попала позиция 57-й бригады ВСУ.

В сети появились фото с позиции украинских военнослужащих на Донбассе, где 13 июля погиб украинский военнослужащий и еще шестеро были ранены.

Кадры с последствиями вражеского обстрела показал Телеграм-канал "Черговий ООС".

Под обстрел попали позиции 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая и понесла потери. Сообщалось, что погиб боец Андрей Беляев - отец троих детей из Никополя Днепропетровской области.

"На фото - машина штатного капеллана подразделения. Точнее - то, что от нее осталось", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в харьковский военный госпиталь на вертолете доставили четырех бойцов, раненых на фронте. Военнослужащие пострадали во время вражеского артиллерийского обстрела в Луганской области в ночь на среду, 14 июля, когда боевики выпустили по позициям Вооруженных сил до полусотни снарядов тяжелого калибра.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сегодня сообщили, что с середины апреля 2014 года до конца июня 2021 года жертвами войны на Донбассе стали от 42 500 до 44 500 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован