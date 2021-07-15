В харьковский военный госпиталь на вертолете доставили четырех бойцов, раненых на фронте.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Военнослужащие пострадали во время вражеского артиллерийского обстрела в Луганской области в ночь на среду, 14 июля, когда боевики выпустили по позициям Вооруженных сил до полусотни снарядов тяжелого калибра.
Первую медицинскую помощь раненым оказали в Северодонецке, после чего их решили транспортировать в Харьков.
По словам медиков, здоровью троих бойцов ничего не угрожает.
Читайте такжеОтвод войск РФ от границы Украины фактически не состоялся - ЗеленскийОдин военнослужащий – 34-летний офицер – находится в тяжелом состоянии.
"Многочисленные осколки посекли ему тело. Чтобы боец не чувствовал боли – его ввели в медикаментозный сон. Его уже прооперировали, впереди еще несколько вмешательств", – говорится в сюжете.
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