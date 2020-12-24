Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в течение 23 декабря.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
Читайте такжеУкраина вернула сержанта, плененного оккупантами на Донбассе
Неподалеку Водяного враг обстреливал бойцов из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.
"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", – говорят в штабе.
С начала 24 декабря штаб нарушения тишины со стороны боевиков не фиксировал.
Нарушение перемирия: что известно
- Боевики ранили двух украинских бойцов, ВСУ ответили – штаб
- Оккупанты на Донбассе прибегли к дистанционному минированию украинских позиций
- У Зеленского рассказали о боевых потерях на Донбассе за 2020 год
- Захват украинского воина боевиками на Донбассе: в США сделали заявление
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram