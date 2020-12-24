С начала 24 декабря штаб нарушения тишины со стороны боевиков не фиксировал.

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе в течение 23 декабря.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

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Неподалеку Водяного враг обстреливал бойцов из автоматических станковых и подствольных гранатометов. В направлении украинских позиций неподалеку Талаковки, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.

"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", – говорят в штабе.

С начала 24 декабря штаб нарушения тишины со стороны боевиков не фиксировал.

Нарушение перемирия: что известно

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Автор: УНИАН