Отдельные виды вооружения размещены с нарушениями установленных линий отвода, а некоторые - за пределами выделенных мест хранения.

На Донбассе российские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение с нарушениями.

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Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 12 января на странице штаба ООС Facebook.

В частности, 6 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 3 единицы 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" на полигоне у населенного пункта Покровка, а 8 января - 5 единиц 122 мм самоходно-артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и одну 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира" на полигоне у Шимшиновки. Отмечается, что это вооружение размещено с нарушениями установленных линий отвода.

Кроме того, 6 января мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 12 единиц техники на полигоне у Покровки: из них 6 единиц 122 мм гаубиц Д-30А, 3 единицы танков Т-64Б, 3 единицы 122 мм самоходно-артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 8 января 11 единиц танков Т-72 на полигоне у Шимшиновки.

Отмечается, что все это вооружение размещено по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

В отчете миссии также говорится о военном присутствии и присутствии военного типа в зоне безопасности. Так, 10 января беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал 7 единиц техники возле Новоазовска и Старого.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отмечает украинская сторона СЦКК.

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Автор: Антонина Доломанжи