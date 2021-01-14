Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины".

Вечером оккупанты снова открывали огонь по украинским позициям и ранили одного бойца.

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Об этом сообщает украинская делегация Трехсторонней контактной группы в Telegram.

Отмечается, что ранения военный получил в районе Гнутово в 18:00. Его уже эвакуировали медики. В ТКГ говорят, что состояние бойца стабильное.

"Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ", – говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН