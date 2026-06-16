Тест с зефиром показывал, кто добьется успеха, но повторное исследование сменило результат

Самоконтроль в раннем детстве не единственная причина, которая помогает людям идти к успеху во взрослом возрасте.

Первая версия знаменитого теста с зефиром на проверку силы воли у детей, - когда 4-леток оставляют перед искушением не съесть лакомство и получить за это награду позже, - получила продолжение. Как пишет сайт Space Daily, классическая трактовка теста гласит, что дети, которые прошли тест, выросли во взрослых, которые легче преодолевают трудности.

В исследовании 2018 года это предположение было проверено на большой и разнообразной группе детей. Большинство результатов не подтвердили это утверждение.

Первые трактовки теста появились в 1990 году в исследования Шоды, Мишеля и Пика. Они сообщали о сильной корреляции между способностью детей дошкольного возраста откладывать удовлетворение желаний и успеваемостью, а также поведением в подростковом возрасте. Выборка была небольшой и состояла из детей, проживающих в Стэнфордском университете.

В 2018 году группа исследователей проверила это утверждение. Вместо не просто повторили эксперимент, но использовали многолетнее исследование NICHD по раннему уходу за детьми и развитию молодежи. В их выборку для анализа вошли 918 детей. И в целом это были дети из обеспеченных семей.

Но исследователи выделили группу из 552 детей, которые успешно прошли тест, но при этом росли в семьях, где у родителей не было высшего образования. Они посмотрели, чего добились эти дети во взрослом возрасте. Выяснилось, что даже если в раннем детстве они могли дополнительную минуту сопротивляться желанию съесть зефир, то только каждый десятый из таких детей демонстрировал серьезные достижения во взрослом возрасте.

Было бы преувеличением утверждать, что у них получилось опровергнуть "зефирный тест". Все-таки более длительное ожидание в детстве все еще было связано с жизненными успехами. Однако эта связь уже не выглядит такой прочной.

При этом ученые выявили дополнительную интересную особенность. Главное было в том, мог ли ребенок не съесть зефир в первые 20 секунд ожидания. И не особенно важно, сколько он мог ждать в итоге.

Тест с зефиром - как он работает

Тест крайне прост и не требует дополнительного оборудования. Ученые оставляют ребенка одного в комнате за столом, на котором лежит вкусное угощение. Ребенок знает, что если он не съест лакомство сразу, то получит вдвое больше через несколько минут. Ученые засекают время, которое малыш сможет сопротивляться желанию откусить кусочек.

Из цифры, которая получается на экране таймера, исследователи делают выводы о характере и будущих успехах данной личности. Считается, что способность ждать – это устойчивая черта, проявляющаяся на ранних этапах жизни и незаметно формирующая характер на протяжении всего жизненного пути.

Тест легко повторить, но очень сложно подтвердить. Особенно, если первые результаты были получены после исследования детей сотрудников Стэнфордского университета.

Как правильно хвалить ребенка

Напомним, что психологи советуют делать похвалу понятной, а не абстрактной и связывать ее с конкретными действиями. Это помогает ребенку осознать, за что его похвалили, и он может повторить это вновь. Таким образом в человеке развивается уверенность в себе и мотивация делать что-либо полезное.

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