На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Российские войска нанесли удар в сторону жилых домов в центре Чернигова.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Утром в четверг, 3 марта, российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города.

"Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия", - сообщил Чаус.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Чаус подчеркнул, что вблизи нет никаких военных объектов.

"Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", - отметил он.

Момент попадания снаряда в жилой дом попал на запись.

Как сообщает корреспондент УНИАН, местные жители рассказывают, что российские войска обстреливают автозаправки, где заправляются горючим кареты скорой помощи, коммунальный автотранспорт.

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