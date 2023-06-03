В результате удара поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами есть люди.

Прогремел взрыв в Подгородненской общине Днепровского района. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди", - сообщил он.

По предварительным данным, в результате удара есть шестеро пострадавших, среди них - 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Вспыхнуло два пожара, пожарные тушат пламя. Изуродовано также спасательное подразделение. На месте работают все службы. Информация уточняется", - сообщил Лысак.

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Напомним, информация о звуках взрыва появилась некоторое время назад, а затем в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Местные Telegram-каналы сообщали, что оккупанты запустили баллистические ракеты.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты постоянно наносят удары по населенным пунктам области. Одна из крайних атак на Днепропетровщину была всего несколько дней назад - 29 мая враг ударил по Синельниковскому району, в результате чего погиб один человек, еще девять получили ранения.

А утром 26 мая российские захватчики в очередной раз ударили ракетами по Днепру, попав в здание поликлиники и ветеринарной больницы. В результате того удара пострадали 32 человека.

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