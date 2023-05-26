Сегодня во время циничной атаки россиян по медучреждению в Днепре задело ветеринарную клинику, врачи спасали обгоревших животных на руках.

Во время циничной ракетной атаки, которую войска РФ направили на медицинское учреждение в Днепре, удар пришелся по местной ветеринарной клинике.

Подробности рассказал житель одной из поврежденных квартир Дмитрий в комментарии для "Суспільного". По его словам, также российская ракета задела здание психдиспансера.

"Пробегал мимо психдиспансера, видно было, что задели здание и основной удар пришелся в ветклинику, там врачи выносили животных обгоревших", - сообщил он.

Он уточнил, что бежал домой спасать свою кошку. Там из-за ракетного удара повыбивало окна, аналогичные разрушения наблюдаются и в других зданиях, расположенных неподалеку от "прилета".

Другая очевидица событий Ольга уточнила, что во время ракетной атаки не прозвучала сирена, поэтому ее вместе с ребенком взрыв застал врасплох.

"Взрыв страшный произошел... как раз на ветклинику. А потом, через 5 минут дали сирену. И потом как раз скорая, пожарные. У меня дома вырвало створку с подоконника, очень много пострадало людей", - указала она.

Между тем глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 13:48 из-под завалов спасатели достали еще одного погибшего украинца. Таким образом, российский теракт сегодня уже унес жизни двух человек в Днепре.

Оккупанты среди дня нанесли ракетный удар по медучреждению Днепра

Напомним, что оккупанты в очередной раз превзошли собственную жестокость и ударили ракетами по больнице в Днепре, где также находились дети. Уже известно о гибели 2 украинцев и 23 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть мальчики в возрасте 3 и 6 лет.

Также удар пришелся о ветклинике и местным домам. Сейчас на месте происшествия продолжается ликвидация последствий ракетного удара: работают экстренные службы - медики, пожарные, спасатели и другие необходимые специалисты.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этой атакой враг в очередной раз доказал, что является "извергом".

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