Одним из приоритетных направлений останется Покровский, считает Селезнев.

Во время осенне-зимней наступательной кампании РФ планирует провести несколько операций оперативно-стратегического уровня. Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире на Radio NV.

"Враг не зря перебрасывает немало своих ресурсов на юг Запорожской области. Видим, как оживились боевые действия в направлении Орехова, севернее Васильевки и Каменского. То есть ситуация имеет тенденцию к обострению. Логика его действий очевидна: он стремится как можно ближе добраться до Запорожья. Чтобы с помощью ствольной артиллерии разрушать наш областной центр, в первую очередь объекты промышленности", - сказал Селезнев.

В то же время, добавил он, россияне не оставляют своих планов в Донецкой области. В частности, по мнению эксперта, Россия будет наступать в районе Покровска и Новопавловки.

Видео дня

"Противник понимает, что атаковать в лоб Покровск и Мирноград - это дело бесполезное, и результатов он вряд ли достигнет. Поэтому пытается обходить с флангов, атакуя там, где мы имеем проблемы в обороне", - пояснил Селезнев.

Эксперт также напомнил о решении главнокомандующего Александра Сирского о снятии с должности двух командиров - 17-го и 20-го армейского корпусов. По мнению Селезнева, это связано с их "неспособностью должным образом организовать эффективные оборонительные действия".

"Кстати, возможно, это не случайно, что сняты командиры тех корпусов, которые отвечали за участок фронта в районе Каменского, то есть южнее Запорожья. И на Новопавловском направлении. То есть Генштаб признает проблемы в нашей обороне, связанные с командирскими и организационными решениями", - отметил Селезнев.

Также эксперт подчеркнул, что сейчас важно организовать оборонительные действия, поскольку российский диктатор Владимир Путин не планирует останавливаться на фронте.

"Даже территориальные уступки со стороны Украины не станут тем триггером, который позволит ему остановить активную фазу боевых действий. Поэтому я думаю, что впереди нас ждут непростые времена. Потому что у врага есть ресурсы", - пояснил Селезнев.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее о том, что россияне готовят две наступательные операции, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что ранее Силы обороны уже сорвали два наступления оккупантов.

Тем временем аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян как в самом Купянске, так и возле него. Также оккупанты имели продвижение на востоке Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: