В Одессе прогремели взрывы, потом они повторились.

В восточных, южных и северных областях Украины объявлена воздушная тревога.

Около 22:30 тревогу объявили в южных регионах. Впоследствии она распространилась на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области.

После 23:30 тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях.

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Мониторигговые группы сообщили, что "шахеды" сбиваются на юге, с севера через Черниговщину они летят в Киев, а также на Полтавщину.

Как сообщает Суспильне, в Одессе прогремели взрывы, потом они повторились.

00:12. Как сообщили в оперативном командовании "Пивдень", в небе над Одесщиной и Николаевщиной идет боевая работа.

"Враг атакует ударными дронами типа "Shahed-136/131"", - заявили военные.

В командовании предупреждают, что в результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов. Людей просят быть в укрытиях. Сейчас в разных районах города слышны звуки взрывов.

Атаки России на Украину-последние детали

9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БпЛА "Shahed", "Ланцет" и 4 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет-из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.