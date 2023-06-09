Ночью враг применил для ударов по Украине крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-55.

В ночь на 9 июня российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 / Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Как сообщает Командование Воздушных сил, пуски "Шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

"В течение атаки запущено до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", "Ланцет" и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня" Орлан-10", Supercam", - говорится в сообщении.

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В Воздушных силах добавили, что вчера около 20: 00 противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов Черкасской области.

"Авиацией Воздушных Сил ВС Украины за минувшие и текущие сутки нанесено до 20 огневых авиаударов по средствам ПВО, логистике, военной технике и позициям оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Ракетная атака в ночь на 9 июня

Ночью в Киеве и нескольких областях Украины было объявлено воздушную тревогу. В мониторинговых чатах сообщалось о запуске "Шахедов" на столицу с севера, а также на Полтавщину.

Впоследствии появилась информация о взрывах в Житомирской и Ровенской областях.

Утром попадание подтвердили в Звягельском горсовете Житомирской области. Ракеты попали в жилой массив. Уничтожено шесть домов, десятки-повреждены. Есть жертва и пострадавшие.

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