Глава Офиса президента призвал украинцев не игнорировать тревоги и не снимать работу ПВО.

В Киеве и нескольких областях Украины было объявлена воздушная тревога.

В мониторинговых чатах аосообщается о движении "шахедов" на столицу с севера, а также на Полтавщину.

Глава Офиса президента призвал украинцев не игнорировать тревоги и не снимать работу ПВО.

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Кроме того сообщается, что ночь будет тяжелой - "шахеды" запущены с севера, самолеты Ту-95 идут на пусковые рубежи к Каспию, скорей всего будет комбинированная атака.

1:11. Предварительно были пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95МС из Каспийского моря. Самолеты покидают район пусков.

Атаки РФ на Украину - детали

Российская Федерация 8 июня нанесла ракетный удар по Уманской области. В результате атаки пострадали люди, состояние двух пострадавших - тяжелое.

Ночью 6 июня в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу, в Киеве отработала ПВО. Тогда силы ПВО уничтожили 35 из 35 крылатых ракет, которыми россияне атаковали Украину.