В Киеве и нескольких областях Украины было объявлена воздушная тревога.
В мониторинговых чатах аосообщается о движении "шахедов" на столицу с севера, а также на Полтавщину.
Глава Офиса президента призвал украинцев не игнорировать тревоги и не снимать работу ПВО.
Кроме того сообщается, что ночь будет тяжелой - "шахеды" запущены с севера, самолеты Ту-95 идут на пусковые рубежи к Каспию, скорей всего будет комбинированная атака.
1:11. Предварительно были пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95МС из Каспийского моря. Самолеты покидают район пусков.
Атаки РФ на Украину - детали
Российская Федерация 8 июня нанесла ракетный удар по Уманской области. В результате атаки пострадали люди, состояние двух пострадавших - тяжелое.
Ночью 6 июня в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу, в Киеве отработала ПВО. Тогда силы ПВО уничтожили 35 из 35 крылатых ракет, которыми россияне атаковали Украину.