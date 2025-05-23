Тело Портнова везут в Украину: СМИ раскрыли, где похоронят экс-советника Януковича

Сначала политика планировали похоронить на Байковом кладбище в Киеве, но выбрали другую локацию.

Тело экс-советника Януковича Андрея Портнова, которого застрелили в испанском Мадриде, планируют похоронить в Киеве.

Как пишет "Эспрессо" со ссылкой на информированный источник, похоронить экс-соратника Януковича могут на Зверинецком кладбище, хотя сначала рассматривали другую локацию.

"Хотели на Байковом, но организаторам захоронения сказали, что "будет громкий скандал", и предложили на Зверинецком", - добавил источник.

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Убийство Андрея Портнова

Как писал УНИАН, бывший функционер режима Януковича Андрей Портнов был застрелен вчера в Мадриде возле элитной школы, куда он привез двух дочерей. По имеющейся информации, его расстреляли двое или трое нападавших, которые скрылись с места преступления. Местные СМИ убеждены, что убийство выполнили профессионалы.

По состоянию на данный момент испанской полиции так и не удалось выйти на след убийцы. Некоторые обозреватели не исключают, что преступление вообще может быть инсценированным, чтобы скрыть Портнова как важного свидетеля по какому-то уголовному делу.

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