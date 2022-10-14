Взрывы на Крымском мосту раздались 8 октября.

Российские власти планируют восстановить Крымский мост до 1 июня 2023 года.

Об этом пишет российская "Медуза" со ссылкой на правительственное распоряжение.

Восстановлением займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

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Ранее кремлевские пропагандисты вслед за оккупационными властями Крыма заявляли о возобновлении движения на мосту.

Вместе с тем, спутники зафиксировали огромные очереди фур, пытавшихся покинуть полуостров через море.

Взрывы на Крымском мосту - что известно

Крымский мост подвергся взрывам 8 октября. Тогда вследствие происшествия произошел обвал части дорожного полотна, повреждена и железнодорожная ветка, по которой Россия осуществляет переброску боеприпасов и топлива своим группировкам на юге Украины.

Советник главы МВД Вадим Денисенко, в свою очередь, отметил, что ремонт моста может занять у России от трех до пяти месяцев.

В подрыве Крымского моста Россия обвинила Украину и лично руководителя ГУР Кирилла Буданова. По версии ФСБ, взрывчатку якобы перевозили через Болгарию, Грузию и Армению под фиктивными документами.

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