Российские власти планируют восстановить Крымский мост до 1 июня 2023 года.
Об этом пишет российская "Медуза" со ссылкой на правительственное распоряжение.
Восстановлением займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой".
Ранее кремлевские пропагандисты вслед за оккупационными властями Крыма заявляли о возобновлении движения на мосту.
Вместе с тем, спутники зафиксировали огромные очереди фур, пытавшихся покинуть полуостров через море.
Взрывы на Крымском мосту - что известно
Крымский мост подвергся взрывам 8 октября. Тогда вследствие происшествия произошел обвал части дорожного полотна, повреждена и железнодорожная ветка, по которой Россия осуществляет переброску боеприпасов и топлива своим группировкам на юге Украины.
Советник главы МВД Вадим Денисенко, в свою очередь, отметил, что ремонт моста может занять у России от трех до пяти месяцев.
В подрыве Крымского моста Россия обвинила Украину и лично руководителя ГУР Кирилла Буданова. По версии ФСБ, взрывчатку якобы перевозили через Болгарию, Грузию и Армению под фиктивными документами.