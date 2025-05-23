Европейскому центральному банку пока трудно оценить влияние тарифов на инфляцию.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила, что международная торговля будет навсегда изменена напряженностью вокруг тарифов, даже несмотря на то, что ведущие экономики мира стремятся к определенным компромиссам, пишет Bloomberg.

"Хотя совершенно очевидно, что международная торговля уже никогда не будет такой, как раньше, также понятно, что будут дальнейшие переговоры", - сказала она в кулуарах встречи финансовых чиновников "Большой семерки" в Канаде.

Встреча завершилась совместным коммюнике, в котором участники умолчали свое несогласие относительно тарифов администрации США. Отмечается, что министры финансов и руководители центральных банков сосредоточились на коллективном призыве решить проблему "чрезмерных дисбалансов" в мировой экономике, что явно указывает на Китай, хотя прямо они эту страну не назвали.

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"Все партнеры в торговле предпримут дальнейшие шаги, чтобы, вероятно, уменьшить основные дисбалансы, которые мы имеем и имели в течение длительного времени", - сказала Лагард.

В отдельном интервью президент ЕЦБ заявила, что ее финучреждению трудно оценить влияние тарифов на инфляцию.

"Вопрос влияния тарифов на инфляцию очень деликатный. На данный момент происходит много изменений, влияние которых мы сможем оценить по мере продвижения переговоров и развития этого нового контекста", - цитирует издание Лагард.

Bloomberg пишет, что в еврозоне инфляция в апреле держалась на уровне 2,2%. Но аналитики прогнозируют изменение тенденции в мае, что, вероятно, приведет к снижению инфляции даже до уровня ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%. Европейская комиссия ожидает, что в следующем году она составит в среднем 1,7%.

Тарифы Трампа и международная торговля - последние новости

США угрожают максимальными пошлинами в отношении стран, которые заняли более агрессивную позицию в торговых переговорах. "Виновные" государства получат соответствующие письма с указанием максимальных ставок, пишет издание Financial Times.

В мае стало известно, что США и Китай временно снизят пошлины на товары друг друга. Это решение призвано снизить торговую напряженность и дать двум крупнейшим экономикам мира еще три месяца на урегулирование разногласий.

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