Поклонникам нужно будет еще подождать.

Студия Marvel шокировала поклонников, отложив даты премьер долгожданных фильмов "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны". Об этом сообщает издание Variety.

Не секрет, что выход ленты "Мстители: Судный день" был запланирован на 1 мая 2026 года. Однако сейчас создатели сообщают, что ее следует ожидать на экранах не ранее 18 декабря 2026 года.

А вот что касается "Мстители: Секретные войны", то фильм тоже переносится с 7 мая 2027 года на 17 декабря 2027 года. Какова причина изменения дат выхода - они не отметили.

Видео дня

К слову, первый фильм вышел в 2012 году. Он был снят по мотивам одноименного комикса от Marvel Comics. В нем по сюжету супергерои объединяют свои силы для защиты Земли от угрозы. Следующие части выходили в 2015, 2018 и 2019 годах. Режиссерами новых лент станут братья Руссо, также известен актерский состав новой части "Мстителей: Судный день".

Напомним, ранее вышел новый трейлер фильма "Мир Юрского периода 4".

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