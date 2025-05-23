В УЗ обещают, что работы будут продолжаться непрерывно – до полного восстановления инфраструктуры.

Продолжительность работ на участке "Ясиня – Вороненко", где накануне произошел провал земной породы, может увеличиться до трех суток, поскольку он является сложным для укрепления почвы. Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Пассажиров поезда №96 "Рахов – Киев" везем резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы сегодня в течение дня доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясини, Квасов и Рахова", – сообщает государственная компания.

В "Укрзализныце" добавили, что работы будут продолжаться непрерывно – до полного восстановления. Сейчас техника и команды рабочих уже находятся на месте инцидента.

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Напомним, ранее в "Укрзализныце" предупредили об изменениях в маршруте ряда поездов в Карпаты, поскольку на участке "Ясиня – Вороненко" зафиксировали провал земной породы.

В государственной компании сообщили об изменении конечной станции для всех поездов раховского направления. Также был представлен подробный график движения поездов на 23 мая.

Как будут курсировать поезда 23 мая:

Поезд №233 "Киев – Рахов" будет ехать до станции Яремче (прибытие в 5:21).

будет ехать до станции Яремче (прибытие в 5:21). Поезд №144 "Рахов – Чернигов" отправится в 12:24 из Яремче.

отправится в 12:24 из Яремче. Поезд №55 "Киев – Рахов" будет курсировать только до станции Микуличин (время прибытия в 6:48). Обратный рейс в столицу будет ехать с этой же станции в 18:48.

будет курсировать только до станции Микуличин (время прибытия в 6:48). Обратный рейс в столицу будет ехать с этой же станции в 18:48. Поезд №95 "Киев – Рахов" будет следовать до станции Вороненко, прибытие в 8:45. Обратный рейс в Киев – со станции Вороненко в 21:08.

будет следовать до станции Вороненко, прибытие в 8:45. Обратный рейс в Киев – со станции Вороненко в 21:08. Поезд №107 "Киев – Рахов" также будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46). Обратный рейс в Киев – в 13:50.

также будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46). Обратный рейс в Киев – в 13:50. Поезд №5 "Запорожье – Ясиня" будет следовать до станции Ворохта и прибудет туда в 10:04. Обратный рейс в Запорожье запланирован из Ворохты на 13:03.

будет следовать до станции Ворохта и прибудет туда в 10:04. Обратный рейс в Запорожье запланирован из Ворохты на 13:03. Поезд №25 "Одесса – Ясиня" будет курсировать до станции Ворохта (прибытие в 11:35). В Одессу поезд отправится с этой же станции в 15:35.

будет курсировать до станции Ворохта (прибытие в 11:35). В Одессу поезд отправится с этой же станции в 15:35. Поезд №357 "Киев – Ясиня" будет следовать до станции Микуличин и прибудет туда в 11:58. Обратно в Киев рейс будет отправляться из Микуличина в 15:27.

будет следовать до станции Микуличин и прибудет туда в 11:58. Обратно в Киев рейс будет отправляться из Микуличина в 15:27. Поезд №1 "Харьков – Ворохта" будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12.

будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12. Поезд №143 "Сумы – Рахов" будет ехать только до станции Ворохта с прибытием в 16:28.

будет ехать только до станции Ворохта с прибытием в 16:28. Поезд №234 "Рахов – Киев" будет отправляться из Ворохты в 22:36.

В то же время пригородный поезд №6441/6442 "Коломыя – Деловое" будет курсировать только до Делятина.

"Укрзализныця" – другие новости

Недавно УНИАН сообщил о том, что в государственной компании продлили курсирование регионального поезда "Черновцы – Львов – Черновцы" в следующем месяце. На маршруте, как и раньше, будут использовать современный дизель-поезд ДПКр-3.

Купить билеты на поезд можно за десять суток до даты отправления с помощью мобильного приложения "Укрзализныци", сайта компании, или в вокзальных кассах.

А еще ранее стало известно, что в "Укрзализныце" решили изменить билеты в Польшу. Как сообщалось, билет нового образца является более удобным в пользовании и соответствует современным международным правилам.

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