мощное землетрясение, которое вызовет это цунаму, возможно уже в ближайшие 50 лет.

Американские геологи бьют тревогу: в течение следующих 50 лет возможно мощное землетрясение, которое вызовет гигантское цунами. Это мегацунами будет способно буквально смыть с карты целые города и регионы на западе США.

Как пишет Independent, под наибольшей угрозой находятся Аляска, Гавайи, а также штаты Вашингтон, Орегон и север Калифорнии. Ученые говорят, что разлом Каскадия, пролегающий от северного острова Ванкувер до мыса Мендосино, остаётся активным и потенциально опасным. Последнее сильное землетрясение здесь произошло более 300 лет назад - в 1700 году.

Согласно новому исследованию учёных из Вирджинского политехнического института, вероятность землетрясения магнитудой 8,0 или выше в этом районе составляет примерно 15% в течение ближайших 50 лет. Такое событие может вызвать мега-цунами, волны которого достигнут высоты до 1000 футов (около 300 метров - УНИАН).

Видео дня

В отличие от обычных цунами, волны которых редко превышают несколько метров, мега-цунами — это экстремальные явления. Они возникают внезапно и без предварительных признаков. Учёные подчеркивают, что в случае такого землетрясения на подготовку и эвакуацию практически не останется времени — всё произойдёт в течение минут.

Мегацунами 2023 году

В 2023 году в Гренландии произошло мегацунами, которое заставило Землю вибрировать девять дней.

Ученые установили ,что на востоке Гренландии обрушилась скала высотой более километра. Порода рухнула в воду, вызвав сильные колебания. Эти колебания ученые потом фиксировали по всей планете в течение девяти дней.

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