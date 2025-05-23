Бывший главнокомандующий вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес резко раскритиковал решение президента США Дональда Трампа не требовать от Кремля прекращения огня в Украине и отказаться от санкционного давления, назвав это "катастрофической ошибкой".
Как пишет BILD, по мнению Ходжеса, такая позиция "серьезно подорвет доверие к американскому президенту" и станет "унизительной для США". При этом он добави, что это фактически станет "предательством лучших союзников Америки".
"Америка не справится в одиночку, мы нуждаемся в союзниках, и лучшие из них — в Европе, Канаде и Австралии. Если Соединенные Штаты скажут, что это проблема только Европы, на мой взгляд, это будет предательством наших союзников, которые были рядом с нашей стороны на протяжении десятилетий", — отметил Ходжес.
Он добавил, что если США выйдут из переговорного процесса и перестанут помогать Украине, то Европе придется взять на себя ведущую роль. При этом, по его словам, лидерство должна взять на себя Германия как крупнейшая и сильнейшая экономика Европы.
"И я думаю, другие европейские страны выжидают, сможет ли Германия подать хороший пример", — добавил Ходжес.
Он также подчеркнул, что цели России остаются прежними — уничтожить Украину как государство и разрушить НАТО.
"Если Россия нападет на страну-члена альянса, и мы не отреагируем должным образом, это может стать концом всего союза", — предупредил генерал.
Позиция Трампа по войне в Украине
Напомним, после разговора с Путиным 19 мая Трамп заявил, что США не стоило вмешиваться в российско-украинскую войну. По его словам, это проблема Европы, и США "ввязались в то, в чем им не следовало участвовать".
Также издание WSJ писало, что президент США заявил европейцам, что российский диктатор не готов закончить войну, потому что считает себя без пяти минут победителем.