Она также ответила, как реагирует на заявления против нее.

Скандальная блогерша Анна Алхим, на которую недавно завели еще одно дело о госизмене, впервые отреагировала на эти обвинения.

Не секрет, что против блогерши открыли уже три уголовных дела по трем статьям - 161, 111 и 346 Уголовного кодекса Украины. Ее обвиняют в разжигании национальной вражды, угрозах или насилии в отношении государственного или общественного деятеля и государственной измене. Также депутаты просили обратить внимание на то, что Анна продолжает общаться на русском языке и положительно высказывалась о российском диктаторе, называя его "красавчиком".

Однако Алхим не признает своей вины и не собирается уезжать из Украины.

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"Я не считаю себя пророссийской. У меня набито тату вышиванки, герб Украины. Какая я пророссийская? Я нахожусь в Киеве, если это дело будут расследовать, то я здесь. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что я точно не имею отношения никакого к государственной измене, я патриот своей страны, поэтому я не переживаю. Да, это неприятно, но это неприятно для моих родителей", - прокомментировала блогерша в Сніданку з 1+1.

К слову, Анна Алхим неоднократно попадала в громкие скандалы во время полномасштабной войны. Она отказывается говорить на украинском языке и продолжает вести свой блог на русском. Также называет украинскую музыку "полным шлаком" и недавно на праздновании крещения детей ее коллеги Стаси Макеевой блогерша недовольно отреагировала на просьбу спеть любую песню на государственном языке. Алхим показательно закатила глаза и что-то возмущенно пробурчала, чем разозлила украинцев.

Напомним, ранее Анна Алхим показалась с российским блогером и возмутила сеть.

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