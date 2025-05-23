Оккупанты не оставляют попыток создать буферную зону на Харьковщине, чтобы взять Харьков под контроль ствольной артиллерии, и пытаются создать такую зону вдоль приграничья Сумщины.

Заявления о планах создания"буферных зон" свидетельствуют о намерениях российских захватчиков наступать на приграничные территории Украины. Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире телеканала Суспільне.

В частности, у него спросили, как понимать заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны".

"Попытки наступать на приграничные территории Украины", - отметил Попович.

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Он напомнил, что Путин уже более года об этом говорит, а в мае 2024 года российские оккупанты начали наступление на север Харьковщины с целью создания "буферной зоны" и максимальным приближением к Харькову, чтобы взять город под контроль ствольной артиллерии.

"Как мы знаем, они не смогли эту задачу выполнить. Они остановились возле Волчанска и создали там еще один очаг своего присутствия на севере Харьковской области, но не более", - сказал Попович.

В то же время, по его убеждению, с уничтожением Волчанска российские захватчики не оставили намерений создать "буферную зону" в Харьковской области и пытаются там давить.

Теперь захватчики пытаются осуществлять наступательные действия в приграничье Сумщины.

При этом, у него уточнили, может ли стать создание "буферной зоны" предпосылкой для захвата Сумщины.

"Относительно захвата Сумской области - это вопрос наличия сил, а относительно вторжения в Сумскую область - оно уже состоялось... Мы видим, что у них более 60 тысяч личного состава сосредоточено в Курской области. Мы видим, что они атакуют приграничные территории. Мы видим, что там серая зона как минимум. Для захвата Сум таких сил вряд ли хватит. Очевидно, что такие задачи сейчас не ставятся", - считает Попович.

По его мнению, россияне могут направлять усилия на присутствие вдоль приграничья Сумщины.

Отдельно, говоря о линии фронта активных боевых действий, он отметил, что там благодаря дронам создана так называемая "kill zone", где трудно передвигаться. "А буферные зоны по линии фронта могут быть созданы в результате какой-то мирной договоренности или договоренности о прекращении огня. это один процесс, а Путин, безусловно, думает о создании так называемых буферных зон вдоль государственной границы", - пояснил Попович.

Он добавил, что речь может идти о Харьковской, Сумской, Черниговской областях.

Заявление Путина относительно "буферных" зон - подробности

Как сообщал УНИАН, 22 мая инициатор войны против Украины Владимир Путин поручил создать вдоль границы Украины и РФ так называемую "буферную зону безопасности".

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что заявление Путина о "буферной зоне" доказывает наглядно, что именно Путин и Россия являются препятствием для мирных усилий сейчас и именно на них надо усиливать давление всех форм для того, чтобы принуждать РФ и Путина к миру и полному длительному прекращению огня.

14 мая пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Игорь Лизогуб сообщил, что оккупанты продолжают попытки продвинуться вглубь украинской территории на Харьковщине.

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