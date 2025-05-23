Секс-символ даже в 69: как изменился главный герой 'Во все тяжкие'

Этому мужчине возраст ни по чем.

Американский актер Брайан Крэнстон известен публике благодаря главной роли в сериале "Во все тяжкие". Он сыграл законопослушного и робкого школьного учителя химии, который жил обычную жизнь, но внезапно все круто изменилось.

Его персонаж сводил концы с концами и утопал в своей нереализованности. Однажды он узнал о том, что у него рак легких, и это побудило его пойти на решительные и страшные шаги, но все ради семьи.

Он хотел заработать больше денег, чтобы после своей смерти его семья ни в чем не нуждалась. Поэтому он решил уйти в криминальный мир.

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Этот сериал принес Брайану мировую популярность. УНИАН рассказывает, как он изменился с тех пор.

Брайан Крэнстон - как изменился актер

В молодые годы Крэнстон был секс-символом. Футболиста Дэвида Бэкхема неоднократно с ним сравнивали, ведь внешне они были очень похожи. Сейчас актеру 69 лет, и мы не перестаем им восхищаться.

В Америке привлекательных мужчин в возрасте называют "silver fox" за счет седины, которая их красит. Эти мужчины превратили старение в свой главный козырь и показали, что возраст - это лишь цифры в паспорте.

В каких сериалах еще снимался Брайан Крэнстон

Если вы подумали, что роль в сериале "Во все тяжкие" - единственная, где сыграл Брайан, то спешим вас обрадовать. Он снялся в множестве лент, которые достойны вашего внимания. Например, "Ваша честь" и "Малкольм в центре внимания". Это еще один культовый ситком, за который Брайан получил премию "Эмми" в трех номинациях. К слову, за роль "Во все тяжкие" он также удостоен премии.

Кроме того, он не только появляется в сериалах как актер, но и как продюсер и режиссер. В кино Крэнстон снискал признание за создание ключевых образов в картинах "Драйв", "Вспомнить всё" и "Операция "Арго"".

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