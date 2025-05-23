Фейковый 'журналист' пытался пробиться к Макаревичу: полиция задержала двух россиян

Подозреваемых депортировали из Израиля.

Полиция задержала двух людей, которые подозреваются за незаконную выдачу себя за журналиста УНИАН и с поддельным удостоверением пытались пробиться к музыканту Андрею Макаревичу. Как оказалось, эти люди не являются гражданами Израиля, поэтому они вынуждены покинуть страну.

По словам Андрея Макаревича, этих людей депортировали в Россию. То есть можно сделать вывод, что злоумышленники родом из России, но никак не из Украины, как бы им не хотелось выдавать себя за украинских журналистов.

"Свежие утренние новости: псевдоукраинский "журналист" Роман Скиба с подельником были арестованы израильской полицией и депортированы... Нет, не в Украину. В Россию. Оперативно", - написал музыкант на своей странице в Facebook.

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Инцидент с Макаревичем - что известно

Недавно мужчина, выдающий себя за "журналиста" УНИАН связался с супругой Макаревича - Эйнат Кляйн и заявил, что готовит материал для рубрики "Туризм" о необычных местах Израиля и о людях, "создающих уникальные семейные проекты". Поэтому он хотел сделать интервью с Макаревичем и расспросить о его винном бизнесе.

После того как Эйнат попросила удостоверение, она увидела, что оно фейковое, так как в нем были ошибки в названии агентства УНИАН, в котором якобы работает этот "журналист".

Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий сообщил, что такого человека как Роман Скиба в штате УНИАН нет. Руководство агентства уведомило правоохранительные органы Украины о том, что в Израиле некто выдает себя за сотрудника.

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