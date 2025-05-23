Спатифиллум обычно очень прост в уходе, но иногда растение перестает цвести на долгий период.

Спатифиллум, или "женское счастье", — это элегантное комнатное растение с белыми цветами, эффектно возвышающимися над насыщенно-зелёной листвой. Благодаря своему привлекательному виду и неприхотливости он заслуженно стал одним из самых любимых домашних растений. Кроме того, как и многие представители комнатной флоры, спатифиллум способен очищать воздух, избавляя помещение от вредных веществ, пишет Express.

Несмотря на простоту в уходе многие садоводы сталкиваются с тем, что спатифиллум перестает цвести. Эксперты из Frosts Garden Centres говорят, что спатифиллум предпочитает яркий, но рассеянный свет. При таких условиях он чаще всего зацветает весной, выпуская один-два белоснежных цветка, которые могут радовать глаз более месяца. Иногда растение может повторно зацвести и осенью. Чтобы оно выглядело ухоженным, увядшие цветы следует своевременно удалять.

Ещё один важный момент — размер горшка. Если вы заметили, что корни начали пробиваться через дренажные отверстия, растение пора пересаживать в более просторную ёмкость. За день до пересадки рекомендуется хорошо полить спатифиллум, а после пересадки — повторно увлажнить почву.

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Эксперты из BBC Gardeners’ World подчеркивают, что режим полива — ключевой фактор в уходе за этим растением. Поливать стоит только тогда, когда верхняя треть почвы подсохла. Также они отмечают, что идеальное место для спатифиллума — возле окна, выходящего на север, северо-восток или северо-запад, где свет яркий, но не прямой.

Интересно, что растение чувствует себя лучше, когда немного стеснено в горшке. Поэтому не стоит пересаживать его без необходимости. А если пересадка всё же нужна, делайте это максимально бережно, чтобы не повредить корни и не вызвать стресс у растения.

Напомним ранее УНИАН рассказывал, что делать, если спатифиллум не цветет. Какие условия создать, чтоб появились цветы после покупки растения?

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