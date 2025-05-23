Продать доллар можно в среднем по курсу 41,13 грн, евро - 46,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 23 мая, подешевел на 2 копейки и в среднем составляет 41,78 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,13 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 47,30 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,60 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,40 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,11 грн/евро, а курс продажи - 46,94 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 23 мая, составляет 110 507 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 584 960 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 46,93 гривны за один евро, то есть украинская валюта потеряла 2 копейки.

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