Экс-главу Госпогранслужбы мобилизовали: СМИ узнали, где он будет служить

Бывший глава Госпогранслужбы назначен на должность в боевую бригаду.

Бывший глава Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Сергей Дейнеко, который получил подозрение в причастности к контрабанде сигарет, 3 марта возглавил Третий пограничный отряд им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса. Об этом пишет Украинская правда.

"На основании закона Украины "О воинской обязанности" генерал-лейтенант Сергей Дейнеко призван для прохождения службы по мобилизации. В соответствии с Положением о прохождении военной службы в ГПСУ он назначен на должность начальника Луганского пограничного отряда", - цитирует издание спикера ГПСУ полковника Андрея Демченко.

По его словам, обстоятельства увольнения Дейнеко с военной службы на законодательном уровне (решение ВЛК, - ред.) не ограничивают возможность прохождения службы в ГПСУ по мобилизации.

Он добавил, что бывший глава Госпогранслужбы назначен на должность в боевую бригаду, учитывая приобретенный до этого военный опыт по защите страны и выполнению задач подразделениями пограничного ведомства.

Дейнеко уже был начальником Луганского пограничного отряда с июля 2011-го по август 2014 года

3-й пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса (Луганский пограничный отряд-бригада "Месть", в/ч 9938) – боевое подразделение в составе Государственной пограничной службы Украины. До 24 февраля 2022 года орган охраны государственной границы с Российской Федерацией, граничащей с Луганской областью и временно оккупированными территориями.

Дело Дейнека: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в январе 2026 года у тогдашнего главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека прошли обыски. В НАБУ пояснили, что должностных лиц Государственной пограничной службы Украины уличили в систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Отмечалось, что в 2023 году группа организовала незаконную переправку сигарет через границу Украины в ЕС.

Через несколько дней стало известно, что на тот момент уже экс-глава ГПСУ Дейнеко внезапно списался с военной службы. "Согласно заключению военно-врачебной комиссии, Дейнеко признан негодным к военной службе. Также учтен рапорт на увольнение, поданный им вчера", - рассказал журналист Виталий Глагола 28 января. Впоследствии ВАКС избрал меру пресечения для экс-главы Госпогранслужбы - залог в размере 10 млн грн.

