Потери нефтедобычи в южном Ираке могут вырасти до 3 млн баррелей в сутки с текущего уровня 4,3 млн баррелей.

Если война в Иране продолжится, добыча нефти в Ираке обвалится почти на три четверти, поскольку месторождения закрываются из-за нехватки складских мощностей и пустых судов, пишет Financial Times.

Ирак является одним из ключевых членов ОПЕК+ и входит в ТОП-5 стран мира по добыче нефти.

По словам иракского чиновника, производство на месторождении Румайла, одном из крупнейших в мире, начало останавливаться, вместе с месторождениями Вест-Курна 2 и Майсан. В настоящее время сокращение составляет 700 тыс. баррелей в сутки на месторождении Румайла, 460 тыс. баррелей в сутки на месторождении Западная Курна и 325 тыс. баррелей в сутки на месторождении Майсан.

По словам Ричарда Бронза из Energy Aspects, потери нефтедобычи в южном Ираке могут вырасти до 3 млн баррелей в сутки с текущего уровня 4,3 млн баррелей в сутки.

Как пишет Reuters, такое сокращение возможно, если нефтяные танкеры не смогут свободно проходить через Ормузский пролив и добираться до портов погрузки. В результате перебоев с экспортом через пролив запасы нефти в южных портах Ирака выросли до критического уровня.

Отмечается, что в январе Ирак добывал около 4 млн баррелей в сутки. Месторождение Мейсан до сокращения обеспечивало 650 тыс. баррелей в сутки.

Война США и Израиля против Ирана фактически парализовала энергетический экспорт с Ближнего Востока: Тегеран атакует суда и энергетическую инфраструктуру, закрывает судоходство в Персидском заливе и заставляет страны – от Катара до Ирака – останавливать добычу.

Движение через Ормузский пролив было перекрыто уже четвертый день после того, как Иран атаковал пять судов. Это заблокировало один из ключевых мировых маршрутов, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа.

Влияние войны в Иране на энергорынок

Как писал УНИАН, во вторник, 3 марта, цены на нефть продолжили расти из-за войны США и Израиля против Ирана. Компания Bernstein 2 марта повысила свой прогноз средней цены на нефть Brent в 2026 году с 65 до 80 долларов за баррель. Она допускает, что в случае затяжного конфликта допускает рост котировок до 120-150 долларов за баррель.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) угрожает поднять цены на нефть до 200 долларов. Тегеран нацелился на инфраструктуру, критически важную для мировых нефтяных поставок.

