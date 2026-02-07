РФ планирует масштабное летнее наступление в Украине: в ISW назвали вероятные направления

РФ с июля 2025 года формирует стратегический резерв из новых рекрутов.

Россияне планируют провести широкомасштабное наступление на юге и востоке Украины уже этим летом. Это в очередной раз доказывает то, что Кремль не заинтересован в мире. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российское военное командование планирует задействовать свои стратегические резервы для запланированного на лето 2026 года наступления на юге и/или востоке Украины. Тем не менее, аналитики считают, что у РФ недостаточно резервов, чтобы подготовиться к такому наступлению и достичь своих целей.

Также в отчете упоминается, что украинский военный обозреватель Константин Машовец говорил о том, что новое масштабное наступление россиян, вероятно, начнется уже в конце апреля 2026 года. Он прогнозирует, что оккупанты могут сосредоточиться на направлении Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье.

Обозреватель подчеркнул, что россияне могут попытаться захватить необходимые позиции до начала летнего наступления в ближайшие месяцы. Сейчас же враг застрял в достижении тактических целей на этих направлениях.

Кроме того, аналитики напомнили, что РФ с июля 2025 года формирует стратегический резерв из новых рекрутов. Вероятно, они будут задействованы в будущем наступлении. Тем не менее, враг все еще не может справиться с трудностями в замещении регулярных потерь на фронте.

Путин думает о паузе в войне

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин оказался перед выбором - сделать паузу в войне против Украины или пойти на непопулярный шаг по объявлению мобилизации из-за сложной экономической ситуации в РФ.

По его словам, у России стало значительно меньше денег. Согласно докладу Центробанка РФ, дефицит составляет более 80 миллиардов долларов в 2025 году.

Также Зеленский рассказал, что в России фиксируется снижение выплат военным. При этом, по его словам, уровень пополнения российской армии составляет 40 тысяч человек в месяц, и не все из них идут на первую линию.

