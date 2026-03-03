Трамп приказал прекратить соглашения с Испанией: уже есть реакция Мадрида

Президент США также раскритиковал британцев и назвал премьера Кира Стармера "не Черчиллем".

Лидер США Дональд Трамп пригрозил разорвать торговлю с Испанией и раскритиковал Кира Стармера за отказ поддержать удары по Ирану. Причиной стал демарш европейских союзников, которые отказались поддержать воздушные операции США против Ирана. Президент США после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем назвал позицию Мадрида "ужасной", ведь Испания запретила американцам использовать свои авиабазы для атак на Иран.

"Я, честно говоря, дал указание Скотту Бессенту, министру финансов, прекратить все соглашения с Испанией. Так что мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим никаких дел с Испанией", – сказал Дональд Трамп.

Он даже намекнул на возможность игнорировать суверенитет союзника. По его словам, США могут просто прилететь и воспользоваться базами, если захотят.

"Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы и т.д. Мы могли бы использовать их базу, если бы захотели, мы могли бы просто прилететь и использовать ее. Никто не будет нам говорить, чтобы мы ее не использовали. Но нам это и не нужно", - отметил лидер США.

Лондону тоже досталось от главы Белого дома. Трампа возмутило решение Кира Стармера передать острова Чагос под юрисдикцию Маврикия. Именно там расположена стратегическая база США Диего-Гарсия.

"Это не Уинстон Черчилль", - подчеркнул Трамп.

А вот Германию Трамп он похвалил. По его словам, Берлин "прекрасно справился" с реакцией на удары по иранским целям. Зато поведение Лондона и Мадрида он назвал шокирующим.

Реакция Мадрида на заявление Трампа

В свою очередь правительство Испании подчеркнуло, что оно является "ключевым членом НАТО" и "экспортным центром ЕС".

"Испания соблюдает свои обязательства и является надежным торговым партнером для 195 стран мира, включая США, с которыми мы поддерживаем исторические и взаимовыгодные торговые отношения. Если администрация США желает пересмотреть их, она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Европейским Союзом и США", - говорится в пресс-релизе правительства, сообщает El Paise.

Правительство все еще надеется, что эта угроза в конечном итоге не оправдается, как и предыдущие, высказанные президентом США в отношении тарифов на Испанию.

Что предшествовало скандальной реакции Трампа

Накануне, 2 февраля, Испания заявила, что не позволит использовать свои военные базы для атак на Иран. Американским самолетам пришлось возвращаться на базу в немецком Рамштайне.

Великобритания тоже не хотела давать разрешение на использование своих баз, но впоследствии согласилась.

Между тем Иран угрожает ЕС ударами в случае присоединения к войне на Ближнем Востоке. В качестве провокации Иран может воспринимать даже оборонительные меры европейских стран.

