В Украине в среду будут отключать свет: графики на 4 марта

Причиной введения ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

В среду, 4 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут применены графики ограничения мощности.

"Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Дефицит электроэнергии в энергосистеме благодаря работе энергетиков удалось сократить с 5-6 ГВт зимой до 1 ГВт, заявил первый вице-премьер, министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, ситуация в энергетике летом будет зависеть от интенсивности и результативности российских ударов по энергосистеме, уровня защищенности энергетических объектов и развития распределенной генерации.

Российская Федерация, вероятно, будет пытаться лишить централизованного водоснабжения Киев, Днепр, Одессу и Харьков, считает народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Он добавил, что каждая семья должна подготовиться к потенциальным угрозам и иметь запас питьевой и технической воды.

