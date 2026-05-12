Россияне терроризировали Днепропетровскую и Киевскую области: погиб мужчина, есть раненые

В регионах в результате атак РФ наблюдаются серьезные разрушения.

Российские оккупанты более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По словам чиновника, 33-летний мужчина, получивший ранения в результате обстрела РФ в Днепре, был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В то же время враг также атаковал Никопольскую, Маргенецкую и Покровскую общины.

"В Синельниковском районе - Дубовиковская, Николаевская и Роздорская общины. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка и автомобиль. Погиб мужчина, ранения получила женщина", - добавил Ганжа.

Кроме того, под ударом противника оказались город Самар и Песчанская община, в результате чего возник пожар и была разрушена инфраструктура.

"В Павлограде поврежден девятиэтажный дом и автомобили. Пострадали два человека. 36-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, 44-летний - на амбулаторном лечении", - отметил чиновник.

В свою очередь, глава Киевской ОГА Николай Калашник заявил, что ночью армия РФ атаковала мирные населенные пункты области. Под ударами дронов оказались жилые дома и учебные заведения.

"На данный момент в Фастовском районе в результате вражеской атаки поврежден детский сад - произошел пожар на крыше. В четырехэтажном жилом доме рядом выбиты окна. Также повреждены два частных дома. Пострадавших среди населения нет", - написал он.

Как писал УНИАН, 9 мая россияне нанесли удар дроном по многоэтажке в Харькове, в результате чего стало известно о пяти пострадавших, среди которых один восьмилетний мальчик перенес острую реакцию на стресс.

Также вечером 8 мая в результате атаки РФ в Черниговской области погибли отец и сын. Отмечается, что россияне нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию в Черниговской области, в результате чего там возник пожар.

"К сожалению, погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Еще один 55-летний мужчина получил травмы. Спасатели ликвидировали пожар", - сообщили в ГСЧС.

