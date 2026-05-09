РФ ударила по Украине: в Черниговской области погибли отец и сын, есть жертвы в других регионах

В Запорожской области российский FPV-дрон попал в автомобиль.

Россияне атаковали приграничное село в Новгород-Северском районе Черниговской области. В результате удара погибли отец и сын. Также известно о погибших в Днепропетровской области и Запорожье.

По информации ГСЧС, вечером 8 мая Россия нанесла удар по сельскохозяйственному предприятию в Черниговской области, там возник пожар.

"К сожалению, погибли 70-летний мужчина и его 49-летний сын. Еще один 55-летний мужчина получил травмы. Спасатели ликвидировали пожар", – говорится в сообщении.

Также есть погибшие в результате обстрелов в Днепропетровской области. В Никопольском районе россияне обстреливали райцентр, Марганецкую и Червоногригоровскую общины. Повреждены инфраструктура, киоск, магазин, кафе, частные дома.

По данным ОВА, погиб 35-летний мужчина. В тяжелом состоянии в больницу доставлена 39-летняя женщина. Погиб человек и в Дубовиковской общине, что в Синельниковском районе. Также там повреждены предприятие и сельскохозяйственная техника.

В Пологовском районе Запорожской области российский FPV-дрон попал в автомобиль. На месте погиб 67-летний водитель. Еще два пассажира – 62-летний мужчина и 61-летняя женщина – получили травмы. Они находятся в больнице.

По сообщению Воздушных сил, в ночь на 9 мая, начиная с 18:00 8 мая, противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 43 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия". Как отмечается, ПВО сбила/подавила 34 вражеских БПЛА.

"Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях", – сообщили в Воздушных силах.

"Перемирие" до 9 мая

Как сообщал ранее УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп заявил о перемирии между Украиной и Россией на 9, 10 и 11 мая. По его словам, "прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1000 пленных с каждой страны". По его словам, российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский согласились на него. Также он выразил надежду, что это станет "началом конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны".

В связи с этим Зеленский издал указ о разрешении провести парад в Москве. Документ четко определяет временные и пространственные границы для парада: с 10 часов утра по киевскому времени (правда, без уточнения времени окончания парада) и строго в пределах Красной площади. В указе приводятся точные географические координаты территории, где россияне будут проводить мероприятие.

Россия заявила, что соглашается на предложение Трампа о перемирии и обмене пленными. Как сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, договоренность достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией президента США. "Важно, что инициатива президента Трампа о перемирии и обмене пленными приурочена именно к 81-й годовщине Победы", – добавил Ушаков.

