В США построили дом почти полностью из соломы: почему ученые считают это будущим

Пока что соломенный дом - это скорее архитектурное творение, чем новый метод строительства.

Команда из Принстонского университета построила домик, который почти полностью сделан из прессованной соломы, показав, что этот сельскохозяйственный продукт можно использовать в качестве экологичного строительного материала. Как пишет The New York Times, солома поглощает углерод, а не выделяет его, в отличие от кирпича и бетона, на долю которых приходится около 40% глобальных выбросов CO₂, передает Antena3.ro.

Как отметил профессор архитектуры Принстонского университета Пол Льюис, сказка "Три поросенка" не была написана с точки зрения экологического строительства. Известно, что в этой истории дом, построенный из соломы, разрушается. Такая же участь постигает и деревянный дом, однако кирпичный остается стоять, спасает жизни и побеждает злодея.

В то же время Льюис говорит, что в наше время, когда планета нагревается из-за сжигания ископаемого топлива, мораль этой сказки XIX века должна быть прямо противоположной.

"Соломенный дом поглощает углерод; деревянный дом - это довольно хорошо, но кирпичный дом - это углеродная бомба, которая, по сути, приводит к климатической катастрофе", - объяснил он.

По мнению профессора, солома может быть полезна не только в качестве подстилки в конюшне - из нее можно построить каркас, стены и утеплить конюшню.

"Он и его команда продемонстрировали потенциал этого сельскохозяйственного побочного продукта, построив небольшой дом - первый такого типа, как он утверждает, - почти полностью из соломы. Домик, который словно сошел со страниц детской книжки, но имеет несколько элегантных и современных акцентов, расположен на участке за пределами города Хадсон, штат Нью-Йорк, примерно в 190 километрах к северу от Нью-Йорка", - добавляют в материале.

Отмечается, что соломенный дом - это скорее архитектурное творение, чем новый метод строительства, однако авторы проекта надеются, что в будущем ситуация изменится.

"Теория современной архитектуры заключается в том, что когда есть материал, он в конечном итоге эволюционирует в форму", - подчеркнул Гай Норденсон, профессор строительной инженерии и архитектуры в Принстоне, который работал с Льюисом над проектом.

Таким образом, эксперимент с соломенным домом показывает, как может выглядеть эта форма. Долгосрочной целью является сделать солому такой же жизнеспособной, как кирпич или бетонные блоки, однако для достижения этой цели необходимы дополнительные исследования, отмечает Норденсон.

