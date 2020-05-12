Оккупанты во вторник открыли огонь в Луганской области: ранен украинский боец

Сейчас состояние здоровья раненого медики оценивают как удовлетворительное.

В результате обстрела российскими оккупантами позиций Объединенных сил в районе Крымского ранен украинский военный.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 12 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли жилой квартал Авдеевки (фото)

Раненый был оперативно доставлен в медучреждения, ему оказана надлежащая медицинская помощь. В настоящее время состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали российским оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются.

"Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать существующие мирные договоренности", - отметили в пресс-центре ООС.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.