В Украине объявили желтую опасность: непогода ударит уже ночью (карта)

Непогода может в частности повлиять на работу энергетических предприятий.

19 февраля в южных и большинстве центральных областей Украины прогнозируются сильные порывы ветра на уровне 15-20 м/с. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью ожидается значительный снег и метель. А на дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, еще и гололедица.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - добавили в Гидрометцентре.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что до конца недели в Украине ожидается неустойчивая и влажная погода с колебаниями температуры. Он отметил, что погода будет относительно теплой, но в то же время неустойчивой.

Схожий прогноз озвучила и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, циклон, который сейчас вызывает снег, мокрый снег и дожди, уже 19 февраля покинет территорию Украины.

