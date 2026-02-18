РФ не решится применить ядерное оружие: британский военный назвал причину

По его словам, в случае применения ракеты могут взорваться прямо на подводной лодке.

Россия вряд ли решится применить ядерное оружие из-за технических рисков, сомнительного состояния носителей и потенциально катастрофических последствий для себя. Об этом заявил полковник армии Великобритании в отставке, военный Глен Грант в эфире Эспрессо.

Он привел пример, что Великобритания полагается на ядерные подводные лодки, но ей становится все сложнее удерживать эти лодки, ведь их постоянно нужно обновлять.

"Однако, пока эти подводные лодки могут выполнять свои задачи, они будут в море", - рассказал Грант.

Полковник поставил под сомнение реальную боеспособность российского ядерного арсенала, указывая на коррупцию, технические проблемы и непрозрачность содержания вооружений.

По его мнению, заявления Кремля о его мощности в значительной степени преувеличены:

"Мы не до конца понимаем качество и способность российского флота. Нам известно, что многие из российских ракет на их подводных лодках могут быть нерабочими. На это есть разные причины - коррупция, некачественное топливо и т.д.".

В то же время, по словам Гранта, неизвестно, сколько средств РФ потратила на содержание ядерных боеголовок.

"Поэтому мы не знаем, в каком состоянии их ядерные ракеты. Все, о чем говорит Кремль, - чистый блеф. Более 6000 боеголовок? Вероятно, из этого количества боеголовок только небольшая часть реально может быть задействована. По моему мнению, россияне не рискнут даже их применять, потому что эти ракеты взорвутся прямо на подводной лодке. Поэтому все, что говорят россияне, сразу нужно делить на сто", - подчеркнул он.

Ядерный потенциал Европы

Как сообщал УНИАН, после того как в 2025 году США временно приостановили передачу Украине разведданных, Европа начала искать "план Б", поскольку убедилась в ненадежности Вашингтона. В частности, это касается ядерного зонтика США над Европой. И если Вашингтону больше нельзя доверять – Европа сталкивается с тем, что ей придется остаться наедине с РФ, которая имеет самый большой в мире ядерный арсенал.

Сейчас в Европе ядерное оружие имеют только Франция и Великобритания. И ожидается, что в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальной Европе. Однако эта перспектива кажется окончательно непонятной.

