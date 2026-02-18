Мира не будет: Путин планирует воевать еще два года, - NYT

Российскому диктатору любой ценой нужны руины Донбасса.

Чтобы полностью оккупировать Донбасс, России нужно еще два года. Похоже, что в Кремле знакомы с этими расчетами и согласны продолжать войну по этому сценарию.

Как пишет The New York Times, по оценкам западных разведок, Владимир Путин считает, что побеждает в войне с Украиной.

"Он убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом, каждый день боев и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники падают на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают ему больше преимуществ", - говорится в публикации.

Вместе с тем издание отмечает, что в последние месяцы российская экономика сталкивается с глубокими проблемами, в то время как Дональд Трамп настойчиво предлагает Кремлю крупные инвестиции в Россию в случае окончания войны.

"Учитывая такую динамику, некоторые аналитики предполагают, что господин Путин все еще может заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине, особенно если он обеспечит далеко идущее сближение с Соединенными Штатами и вывод украинских войск из остальной части Донбасса", - пишет NYT.

Донбасс и перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, Россия требует отдать ей Донбасс, чтобы Кремль мог хотя бы что-то предъявить россиянам как трофей в войне. В то же время президент Украины неоднократно подчеркивал, что просто так России Донбасс отдавать не будет.

При этом Зеленский также подчеркивал, что полная оккупация Донбасса будет стоить России еще 800 тысяч солдат и займет около двух лет времени. По мнению Зеленского, российская экономика столько не протянет.

