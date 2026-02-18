Популярная украинская певица Кажанна показала своего парня-военного и сделала признание

Пара познакомилась год назад.

Популярная украинская певица Кажанна (настоящее имя - Анна Макиенко) впервые за долгое время показала поклонникам своего возлюбленного и раскрыла факт об их знакомстве.

В своем Instagram в stories исполнительница опубликовала фото с избранником и написала:

"Ровно год назад мы познакомились после моего концерта во Львове".

Видео дня

Пару месяцев назад Кажанна публиковала целую подборку фотографий с любимым, несколько приоткрыв для фанатов, как они проводят время вместе.

"Безусловно, ты - самое лучшее, что произошло со мной в 2025, а может и в жизни", - признавалась певица.

Избранником 24-летней певицы Кажанны является военнослужащий Даниил. В своем аккаунте парень указывает позывной "Тень". В начале февраля ему исполнилось 22 года.

Певица Кажанна - что о ней известно

Кажанна - украинская певица и автор песен, настоящее имя которой Анна Макиенко. Она родилась 25 мая 2001 года в Полтаве и позже переехала в Одессу, где начала развивать музыкальную карьеру.

Популярность артистке принесли TikTok-видео. Ее песни ставали вирусными еще до официальных релизов.

Кажанна сотрудничала с лейблом Nova Music , основанным артисткой Jerry Heil, под которым выпустила несколько треков и дебютный альбом "Рукокрыла".

Вас также могут заинтересовать новости: