Названы самые 'сухие' города Европы для посещения в феврале-марте

В начале февраля 2026 года редактор УНИАН.Туризм побывал в отпуске в Португалии, и поездку едва не сорвали постоянные дожди и шквальные ветра. И, действительно, хотя в феврале-марте на юге Европы уже может быть намного теплее, чем в Украине, впечатления от их посещения могут быть "подмочены".
Наименее дождливые города Европы в феврале-марте 2025 года
Свежее исследование Viva Holidays определило европейские направления с наибольшей вероятностью сухой погоды в начале этой весны, сообщает Daily Mail.
Исследование показало, что в феврале и марте сухие и солнечные дни наиболее вероятны в греческой столице Афинах.
В целом в верхней части списка лидируют средиземноморские города, а испанские Барселона и Мадрид занимают второе и третье места соответственно.
Это объясняется сочетанием умеренных температур, большей продолжительности светового дня и меньшим количеством дождливых дней в феврале и марте.
"На позднюю зиму и раннюю весну в Южной Европе часто влияют более стабильные системы высокого давления, которые приносят более ясное небо и меньшее количество осадков по сравнению с северными частями континента", – отметил директор Viva Holidays Шубханг Гупта.
Всего в список попали 17 популярных городов Европы:
- Афины, Греция.
- Барселона, Испания.
- Мадрид, Испания.
- Ницца, Франция.
- Валетта, Мальта.
- Лиссабон, Португалия.
- Рим, Италия.
- Милан, Италия.
- Амстердам, Нидерланды.
- Будапешт, Венгрия.
- Прага, Чехия.
- Париж, Франция.
- Вена, Австрия.
- Копенгаген, Дания.
- Берлин, Германия.
- Стамбул, Турция.
- Дублин, Ирландия.
Куда поехать весной 2026 года
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet назвало 13 лучших направлений Европы для посещения этой весной, разбив их при этом по месяцам.
В свою очередь эксперты туристического издательства Fodor's определили 10 мест на планете, которые лучше посещать в межсезонье, чтобы насладиться лучшей погодой, меньшим количеством туристов и более низкими ценами.
