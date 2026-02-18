Названы самые 'сухие' города Европы для посещения в феврале-марте

В Афинах наиболее высока вероятность сухой и солнечной погоды в начале весны 2026 года.

В начале февраля 2026 года редактор УНИАН.Туризм побывал в отпуске в Португалии, и поездку едва не сорвали постоянные дожди и шквальные ветра. И, действительно, хотя в феврале-марте на юге Европы уже может быть намного теплее, чем в Украине, впечатления от их посещения могут быть "подмочены".

Наименее дождливые города Европы в феврале-марте 2025 года

Свежее исследование Viva Holidays определило европейские направления с наибольшей вероятностью сухой погоды в начале этой весны, сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что в феврале и марте сухие и солнечные дни наиболее вероятны в греческой столице Афинах.

В целом в верхней части списка лидируют средиземноморские города, а испанские Барселона и Мадрид занимают второе и третье места соответственно.

Это объясняется сочетанием умеренных температур, большей продолжительности светового дня и меньшим количеством дождливых дней в феврале и марте.

"На позднюю зиму и раннюю весну в Южной Европе часто влияют более стабильные системы высокого давления, которые приносят более ясное небо и меньшее количество осадков по сравнению с северными частями континента", – отметил директор Viva Holidays Шубханг Гупта.

Всего в список попали 17 популярных городов Европы:

Куда поехать весной 2026 года

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet назвало 13 лучших направлений Европы для посещения этой весной, разбив их при этом по месяцам.

В свою очередь эксперты туристического издательства Fodor's определили 10 мест на планете, которые лучше посещать в межсезонье, чтобы насладиться лучшей погодой, меньшим количеством туристов и более низкими ценами.

