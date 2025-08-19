Также по приказу генерала РФ россияне бомбили жилую застройку в центре города.

Служба безопасности Украины установила, кто именно в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину, весной 2022 года, отдал приказ сбрасывать бомбы на Мариупольский театр и местный роддом - украинская спецслужба заочно сообщила о подозрении генералу РФ Николаю Гостеву. Об этом говорится в заявлении СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности собрала новую доказательную базу на командующего 4-й армии военно-воздушных сил Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Гостева. По данным следствия, в марте 2022 года именно он отдал приказ ударить с воздуха по центру Мариуполя.

Как установило расследование, россияне прицельно атаковали здание родильного отделения городской больницы № 3, жилые дома и областной драматический театр.

Для осуществления ударов оккупанты задействовали 10 боевых самолетов: истребители Су-30СМ (М2) и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Украинские следователи задокументировали: во время воздушной атаки боевые самолеты агрессора прицельно ударили по родильному отделению и драмтеатру фугасными авиабомбами ФАБ-500. Также по приказу указанного генерала его подчиненные бомбили жилую застройку в центральной части Мариуполя.

Сейчас, на основании собранных доказательств, следователи СБУ заочно сообщили Гостеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Преступления РФ в Мариуполе

Как писал УНИАН, 16 марта 2022 года россияне сбросили с самолетов бомбы на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Под завалами погибли около 300 человек. После бомбардировки разрушилась центральная часть драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище, находившееся в здании. Также была сброшена бомба на здание родильного отделения городской больницы. Ужасные кадры этих событий облетели весь мир.

