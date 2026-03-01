Россияне не отказались от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, - Палиса

По словам Палисы, россияне за 2025 год оккупировали меньше 1% от общей территории Украины.

Россияне не отказались от планов захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "Радио Свобода".

"Я вижу амбициозные планы Московии. Они не отказались от захвата Донецкой области. Они все еще планируют создание буферной зоны на территории Харьковской и Сумской областей. Они рассчитывают максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской областях и создать условия, когда смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы", - рассказал он.

Палиса подчеркнул, что не видит, что у врага есть возможности реализовать эти планы в ближайшие шесть месяцев. По его словам, россияне за 2025 год оккупировали меньше 1% от общей территории Украины, потеряв более 450 тысяч своих военных.

Заместитель руководителя ОП добавил, что для оккупации еще 6 тысяч квадратных километров территории Украины в Донецкой области россиянам понадобится примерно полтора года и ресурс, который равен величине нынешней группировки ВС РФ на территории Украины.

"Им будет очень трудно это сделать. Это будет совсем не так быстро, как они себе хотят", - подчеркнул он.

Главный успех россиян этой зимой

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что россияне не добились значительных успехов в течение зимы. По его словам, главным достижением врага этой зимой стали атаки против инфраструктуры Украины и ее уничтожение.

Буданов также упомянул российские выдумки о "захвате" ряда населенных пунктов – в том числе Купянска, который россияне "брали" раз пять. Тем не менее, он подчеркнул, что ситуация угрожающая.

