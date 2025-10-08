Петреус заявил, что украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам в РФ также способствуют разрушению экономики агрессора.

Военную экономику России можно разрушить, но для этого союзники Украины должны действовать значительно решительнее. Об этом заявил экс-директор американского Центрального разведуправления (ЦРУ) Дэвид Петреус в интервью Welt.

"Сейчас появилась возможность окончательно разрушить военную экономику России, а также наказать тех, кто ей способствует. Тех, кто продает все компоненты, микросхемы и детали, позволяющие российскому военно-промышленному комплексу продолжать производство систем вооружения, боеприпасов и так далее", - сказал он.

Петреус отметил, что союзникам Украины нужно как можно быстрее принять санкции против покупателей российской нефти и газа. Он подчеркнул, что украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам в РФ также способствуют разрушению экономики агрессора.

Экс-глава ЦРУ считает, что уже в следующем году деньги в российском фонде социального обеспечения могут закончиться. Он заявил, что важно, чтобы у Украины было достаточное количество средств поражения для ударов по российским войскам.

"Если объединить все эти меры - разрушить российскую военную экономику, наказать тех, кто ей способствует, и поддержать Украину еще больше, чем это делалось до сих пор, - то вы измените динамику на поле боя", - заверил Петреус.

Один из крупнейших НПЗ в России частично остановился - что известно

Ранее в Reuters сообщили, что один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов - "Киришинефтеоргсинтез" остановил самую производительную установку перегонки нефти после атаки украинских дронов 4 октября. По данным источников агентства, мощность установки составляет 8 миллионов тонн в год.

По данным отраслевых источников, в 2024 году "Киришинефтеоргсинтез" переработал около 17,5 миллиона тонн нефти. Отмечается, что 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного топлива, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 000 тонн битума было произведено в прошлом году.

