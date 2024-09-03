По ее словам, приходится учиться новым приемам, каждый боевой выезд - совершенно иной и более сложный.

Командир батальонной артиллерии 241-й бригады Сил ТрО ВСУ Ольга Бигарь с псевдонимом "Ведьма" говорит военная служба - это самоотверженность и постоянная аскеза. Бойцам приходится привыкать к "нечеловеческим условиям жизни".

"Мне сложно посчитать, сколько времени за эти годы мы находились не в боевых действиях. Потому что у нас очень активный батальон, и мы всегда выполняем задачи на сложных, горячих участках. Три ротации мы работали под Бахмутом - с разных флангов и непосредственно в нем, на участке возле Клещеевки. Сейчас мы находимся на другом направлении. Но задачи у нас каждый раз стоят интересные - настоящие челленджи", - рассказала она "Новинарне".

По ее словам, с каждым выездом приходится учиться новым приемам и приспосабливаться к боевым действиям, каждый выезд - совершенно иной, а задачи перед военными ставятся сложнее и сложнее.

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Как говорит Ольга, служба - это о самоотверженности, аскезе, умении утолить свои эмоции и охладить свой ум, также - о дружбе и побратимстве на войне.

"Вспоминаю Бахмут. Зима. Это мой второй день рождения и новый год в боях. Я живу в подвале командного пункта и делаю вылазки на огневые позиции к своему личному составу. Тогда были тяжелые бои, б/к не хватало, интенсивность стрельбы высокая. Видимость плохая, наблюдение слабое. Я вся на нервах - есть и спать не могу. Четвертые сутки идут штурмы, и я руковожу огнем. И только посестра из смежной бригады знает, как мне тяжело морально", - вспоминает Ведьма.

При этом, по словам женщины, несмотря на обстрелы, ее подруга - психолог, капитан ВСУ - с собакой Балу и "крафтовым пирожком" с заправки прошла 17 км, чтобы поднять Ведьме боевой дух.

"Потому что она знает, как я люблю собак, и что такую вкуснятину, как пирожок, я точно не найду под Бахмутом. Мы посидели полчасика вместе, и стало так хорошо! Тогда мы смогли развалить нашей пушкой еще одну точку сосредоточения врага", - рассказала Бигарь.

Она констатирует, что нынешняя война хоть и очень динамичная, но все же напоминает период Первой мировой.

"Боевые действия, которые мы ведем, ближе к позиционной войне, к равенству сторон в технических возможностях и в доступе к технологическим инновациям: у нас что-то появляется, у россиян - взамен что-то другое. И это постоянная гонка вооружения и технологий. Россия имеет больший ресурс человеческий, а у нас он компенсируется западными образцами вооружения. В беспилотных системах мы были впереди - Россия тоже в этом выровнялась", - говорит Бигарь.

Она добавляет, что сейчас уже речь идет об улучшении систем борьбы с беспилотниками. По ее словам, современная война очень сложная, потому что идет на истощение, а потому нужно не только преимущество в технике, а интеллект, военный талант и хитрость. И, когда грамотно, правильно, применяются интеллектуальные ресурсы, технические возможности, то ситуация на фронте более-менее стабильная.

По словам артиллеристки, работа в районе боевых действий - постоянное истощение, и привыкание организма к нагрузкам, и накопление усталости.

"Каждый раз тебе кажется, что твой крайний выезд был тяжелее предыдущего. Что то, что происходило с вами именно в эту ротацию, именно во время этой операции, - это было что-то самое сложное в твоей жизни. Когда ты потом приезжаешь на другой участок фронта, тебе кажется, что раньше были "цветочки", а сейчас начинаются "ягодки", - признает женщина.

В то же время военным приходится привыкать к этим "нечеловеческим условиям жизни". В частности, привыкаешь к тому, что не всегда можешь помыться, поспать, поесть, что выходных нет вообще, как и нормированного рабочего дня.

"Ты привыкаешь жить в блиндажах и подвалах - с блохами, клопами, крысами. Ты вкатываешься в этот процесс, и он становится частью твоей жизни, твоим ритмом. И если, например, раньше мне казалось, что возможность выехать раз в четыре дня на временный пункт дислокации - это очень трудно, то сейчас я, например, вообще не имею такой возможности - я все время живу там, где и работаю", - рассказала Бигарь.

Она добавляет, что, когда привыкаешь жить в этом ключе, уже достаточно сложно оценивать: как оно, когда нормально, потому что военному уже не нужно ничего другого - просто начинаешь это любить.

Ольга признается: бывает, конечно, ощущение, что внутренний ресурс заканчивается.

"Все мы живые люди. И у каждого случаются дни, когда настроения совсем нет. Когда на фронте идет что-то не так: штурмы, штурмы, штурмы - трудно. Недосыпаешь, недоедаешь, не получаешь того, чего хотел. А потом - бах, маленькая победа. И уже все, настроение улучшается, уже есть ресурсы для того, чтобы двигаться дальше", - говорит Бигарь.

Война в Украине - путь "Ведьмы"

Командир батальонной артиллерии 241-й бригады Сил ТрО ВСУ Ольга Бигарь с псевдонимом "Ведьма" также рассказала, как ей существенно добавила мотивации воевать недавняя командировка в Западную Европу на одну из крупнейших военных баз НАТО. Там она увидела, как военные партнеры относятся к украинским коллегам, как уважают их опыт и охотно делятся своим. Женщина работала непосредственно по своему направлению - артиллерия, управление огнем. Знакомилась с новыми образцами вооружения, изучала новые дисциплины для себя.

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