Большинству из украинских новобранцев - 40-50 лет.

Новомоблизованные украинские солдаты усиленно готовится к боевым действиям в попытке сдержать натиск Москвы. Издание BBC побывало на секретном полигоне в Черниговской области, где проходят тренировки, и пообщалось с украинскими новобранцами.

Как пишет издание, самым поразительным аспектом является возраст новобранцев, большинству из которых на вид около 40-50 лет.

Один из новомобилизованных, Ростислав, который еще месяц назад был водителем, а теперь может оказаться на российской земле в Курской области, заявил, что считает украинское контрнаступление правильным решением.

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"Посмотрите, как долго они были на нашей земле. Мы так долго страдали, что должны что-то сделать. Нельзя сидеть сложа руки, пока они захватывают нашу территорию. Что мы тогда будем делать? Станем их рабами?", - сказал он

Максим, 30-летний строитель по профессии, выглядящий самым молодым из солдат, отмечает, что усиленные тренировки очень важны, так как помогут на передовой.

"Нам нужно тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Чем больше мы будем тренироваться, тем больше мы узнаем здесь. Это поможет нам на передовой", - говорит он, добавляя, что "мы готовы защищать свою землю в Донбассе или в Курской области".

В разговоре с корреспондентами BBC украинский командир с позывным "Шторм", 22-я механизированная бригада которого первой вошла на территорию Курской области, отказался прогнозировать, как долго они пробудут на российской территории.

"Мы выполняем приказ. Мы будем там, пока нам скажут… Если у нас будет приказ двигаться вперед, мы сможем добраться до Москвы — и мы покажем, что такое Украина и какие наши парни — настоящие казаки", - говорит он.

Война в Украине - новости

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Россия постепенно будет стирать с лица земли часть Курской области, которая находится под контролем ВСУ. В то же время он считает, что украинские военные имеют перспективы взять под контроль Глушковский район Курской области.

При єтом бывший посол США в НАТО Курт Волкер отметил, что вторжение Украины в Курскую область РФ показывает, что Россия не может одновременно нападать и защищаться.

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