Шевроны украинских военных вызвали настоящий ажиотаж - обменяться с "Ведьмой" хотели многие иностранные бойцы.

Военные Североатлантического Альянса в восторге от украинских военнослужащих и признаются, что очень хотели бы помочь ВСУ победить российских оккупантов. Об этом в интервью "Новинарне" рассказала командир батальонной артиллерии 241-й бригады Сил ТрО ВСУ Ольга Бигарь с позывным "Ведьма".

По словам женщины, ей существенно добавила мотивации воевать недавняя командировка в Западную Европу на одну из крупнейших военных баз НАТО.

"Я увидела, как военные партнеры к нам относятся, как они уважают наш опыт и охотно делятся своим. Это вдохновило. Я работала непосредственно по своему направлению - артиллерия, управление огнем. Знакомилась с новыми образцами вооружения, изучала новые дисциплины для себя. И мы чувствовали это партнерское отношение", - рассказала она.

Видео дня

По ее словам, шевроны украинских военных с трезубцем и желто-голубым флагом вызвали настоящий ажиотаж: обменяться с "Ведьмой" хотели очень много военнослужащих из других стран.

Она рассказала, что на базе НАТО было не только обучение, а скорее двусторонний обмен информацией и опытом. Украинцы имеют уникальные навыки, которых нет у партнеров, например, работа с различными беспилотными системами. Зарубежных партнеров поражают наши способы корректировки, аэроразведки и наблюдения за противником.

"У них есть свои средства управления огнем, которые поражают нас. В частности, их модель подготовки - Wargaming, которая используется для того, чтобы развить стратегическое, тактическое мышление. А им интересно было увидеть, как стандартные операционные процедуры, которые они используют, можно наложить на практику, потому что здесь у нас большой опыт", - рассказывает женщина.

"Ведьма" подчеркивает, что самое сложное - работа не с "железом", а с людьми. Она отмечает, что в коллективе должен получить авторитет. Это действия командира, его слова, осанка, решения. В этом контексте пол не имеет значения. Суть в том, что никогда солдат не пойдет за офицером, который боится выйти на позиции, боится принимать решения и брать за них ответственность.

"У меня практика такова: есть приказ - его надо выполнить. Я, возможно, выполню его по-другому, а не именно так, как мне указали, получу результат, а ответственность за то, как я его выполняю, возьму на себя. Мы ищем не пути, как не выполнить поставленную задачу, а способы, как воплотить необходимое и при этом сохранить личный состав", - объясняет военная.

Она объясняет, что со своими подразделениями прошла весь боевой путь: от командира взвода до высших звеньев руководства в батальоне. Она знает практически каждого из них, кто на что способен, может их отличить по голосу в рации, по шагам в лесу. Ведьма уверяет, что ее подчиненные очень точно, прицельно, профессионально работают. Она гордится своим личным составом, потому что уверена: любая задача, которую им ставит, будет выполнена.

"То, чего мы достигли за эти годы, это высокий результат. И для наших зарубежных коллег он впечатляющий. Потому что они не понимают, как минометчик может работать на пушке или на станковом гранатомете, а у нас люди это делают - они универсальны", - говорит Бигарь.

Она также рассказала, с каким уважением к украинским бойцам относятся иностранные военные.

"Несмотря на то, что я свободно общаюсь на английском, они пытались пользоваться переводчиками и говорить на украинском с нами, выражая всяческое свое уважение. Это очень ценно чувствовать и видеть. И самое интересное, что когда мы общались в неформальной обстановке с побратимами из других стран, они признавались: "Если бы мы имели возможность вместе с вами воевать! Очень хотели бы вам помочь!" Это самый высокий, мне кажется, уровень награды, который только можно услышать", - отметила Бигарь.

Женщины на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, за последние месяцы в силы обороны Бучи было набрано не менее 70 женщин для операций по борьбе с беспилотниками. Это часть общенациональной кампании по привлечению женщин-волонтеров на неполный рабочий день для пополнения рядов местных подразделений обороны. Женщины называют себя "ведьмами Бучи", намекая на свою роль в наблюдении за ночным небом в поисках российских беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: