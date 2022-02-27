Скорые помощи к автобусу сейчас не подпускают.

На Сумщине российские танки расстреляли автобус с гражданскими.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырский район, российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи к нему сейчас не подпускают", - говорится в сообщении.

Он добавил, что местность вокруг заминирована, проехать к пострадавшим нельзя.

"Сейчас семейные врачи пешком из амбулатории выходят им навстречу, на место расстрела. Будут стараться оказывать им медпомощь до приезда скорой", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.