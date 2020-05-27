На Донбассе погиб 24-летний сержант: пуля попала в голову (фото)

Бойцу вражеская пуля попала в голову.

26 мая в результате обстрела со стороны российских оккупантов на Донбассе погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский.

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Об этом говорится в сообщении 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

"Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года. Никогда не простим. Отомстим", - говорится в сообщении.

Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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