На Донбассе погиб 24-летний сержант: пуля попала в голову (фото)
16:30, 27 мая 2020Война
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Бойцу вражеская пуля попала в голову.
Боец погиб 26 мая / facebook.com/28brigade
26 мая в результате обстрела со стороны российских оккупантов на Донбассе погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский.
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Об этом говорится в сообщении 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.
"Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года. Никогда не простим. Отомстим", - говорится в сообщении.
Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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